2019-01-14T14:24:11+03:00
Общество

Жители Самары смогут пожаловаться на кондукторов, которые не принимают банковские карты

Компания-перевозчик завела специальный телефон для приема подобных обращений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Некоторые кондукторы отказываются принимать в качестве оплаты банковские картыНекоторые кондукторы отказываются принимать в качестве оплаты банковские картыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжаются проблемы с новым способом оплаты в общественном транспорте — банковскими картами. Некоторые кондукторы до сих пор отказываются принимать их в качестве оплаты проезда. В связи с этим компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» просит горожан сообщать о подобных случаях.

- Разъяснительная работа проводится постоянно, однако жалобы пока поступают. Виновных будем наказывать вплоть до увольнения, если вскроются финансовые махинации, - отмечают в «СамараАвтоГазе».

Компания призывает самарцев сообщать о всех фактах отказа кондукторов от приема банковских и транспортных карт по телефону: 89171011564.

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