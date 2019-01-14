2019-01-14T14:32:53+03:00
Спорт

Самарец Артур Юсупов вернулся в московское «Динамо»

Он уже играл за бело-голубых с 2009 по 2015 год
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК "Динамо" МоскваФото: ФК "Динамо" Москва
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Уроженец Куйбышева Артур Юсупов подписал контракт с московским «Динамо». Он перешел в команду в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба «Динамо». Ранее полузащитник расторг контракт с «Ростовом».

- Футболист переходит в наш клуб в статусе свободного агента. Отметим, что Артур уже защищал динамовские цвета в период с 2009-го года по 2015-й, проведя за наш клуб во всех турнирах 114 игр и забив 8 мячей. Выступать за «Динамо» Юсупов будет под шестым номером, - говорится на официальном сайте московского клуба.

Напомним, Юсупов родился в Куйбышеве. Он воспитанник местной «Зари», выступал в Академии имени Коноплева. На профессиональном уровне играл за «Крылья Советов-СОК» и ФК «Тольятти».

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