2019-01-14T14:39:49+03:00
Происшествия

В Самаре водитель Datsun сбил шедшую по «зебре» девушку

Пострадавшая сама обратилась за помощью к медикам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 13 января, около 10:15 на улице Блюхера в Советском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель автомобиля Datsun on-DO, двигаясь со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской Армии, в районе дома № 27 по улице Блюхера сбил 23-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила различные травмы. Она сама обратилась в больницу. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

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