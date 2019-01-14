В Самаре водитель Datsun сбил шедшую по «зебре» девушку

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-14T14:39:49+03:00

Пострадавшая сама обратилась за помощью к медикам

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В воскресенье, 13 января, около 10:15 на улице Блюхера в Советском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель автомобиля Datsun on-DO, двигаясь со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской Армии, в районе дома № 27 по улице Блюхера сбил 23-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила различные травмы. Она сама обратилась в больницу. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.