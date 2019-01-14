2019-01-14T15:07:13+03:00
Общество

Самарская областная библиотека запустила электронный каталог своих фондов

Теперь самарцы смогут узнать о наличии того или иного издания с помощью специального сервиса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фонды библиотеки насчитывают более 4 млн книг, газет, документов, нот и т.д.Фонды библиотеки насчитывают более 4 млн книг, газет, документов, нот и т.д.Фото: Яндекс.Карты
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Для читателей Самарской областной универсальной научной библиотеки открылся полезный сервис — единый электронный каталог, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В этом каталоге собраны все фонды библиотеки, которые насчитывают более 4 миллионов единиц хранения. В частности, это книги, словари, справочная литература, ноты, документы, газеты и журналы разных лет. Теперь самарцам не придется идти в библиотеку, чтобы узнать о наличии интересующего издания, это можно будет сделать с помощью специального сервиса на сайте библиотеки. Также с помощью него можно будет заказать книгу или какой-либо другой документ. Отметим, что пока электронный каталог работает в тестовом режиме.

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