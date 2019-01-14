«КП-Самара» получила награду от областной прокуратуры в конкурсе на лучшие материалы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-14T15:39:13+03:00

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«Комсомольская правда – Самара» получила награду от областной прокуратуры. «Комсомолка» стала победителем регионального конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры Самарской области в номинации «За активное взаимодействие».

В день награждения в прокуратуре озвучили итоги года. В 2018 году сотрудники надзорного ведомства выявили больше 100 тысяч нарушений законов, внесли около 17 тысяч представлений об устранении нарушений федерального закона и опротестовали больше 11 тысяч незаконных правовых актов.

- По инициативе прокуроров к ответственности привлечено более 20 тысяч лиц. Это не просто статистика, за каждой цифрой стоят восстановленные права граждан во многих сферах жизни, - рассказали в региональной прокуратуре.

Приоритетные направления работы надзорного ведомства в прошлом году – надзор за соблюдением трудового законодательства, законодательства в сферах образования и здравоохранения, защита прав дольщиков, пенсионеров, ветеранов, несовершеннолетних.

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