2019-01-14T15:39:13+03:00
Общество

«КП-Самара» получила награду от областной прокуратуры в конкурсе на лучшие материалы

Наградили «Комсомолку» в номинации «За активное взаимодействие»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Прокурор Самарской области Константин Букреев вручил благодарственное письмо руководителю пресс-центра "Комсомолки" Анжелике ПотеряхинойПрокурор Самарской области Константин Букреев вручил благодарственное письмо руководителю пресс-центра "Комсомолки" Анжелике Потеряхиной
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«Комсомольская правда – Самара» получила награду от областной прокуратуры. «Комсомолка» стала победителем регионального конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры Самарской области в номинации «За активное взаимодействие».

В день награждения в прокуратуре озвучили итоги года. В 2018 году сотрудники надзорного ведомства выявили больше 100 тысяч нарушений законов, внесли около 17 тысяч представлений об устранении нарушений федерального закона и опротестовали больше 11 тысяч незаконных правовых актов.

- По инициативе прокуроров к ответственности привлечено более 20 тысяч лиц. Это не просто статистика, за каждой цифрой стоят восстановленные права граждан во многих сферах жизни, - рассказали в региональной прокуратуре.

Приоритетные направления работы надзорного ведомства в прошлом году – надзор за соблюдением трудового законодательства, законодательства в сферах образования и здравоохранения, защита прав дольщиков, пенсионеров, ветеранов, несовершеннолетних.

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