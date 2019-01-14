Самарцы смогут отслеживать оплату проезда банковской картой в личном кабинете
Компания «Транспортная карта» анонсировала создание личного кабинета для пассажиров, которые расплачиваются за проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты.
- В ближайшее время на нашем сайте появится личный кабинет для тех, кто платит банковской картой за проезд. Там можно будет отслеживать свои поездки, - отметили представители «Транспортной карты».
Организация решила озаботиться созданием такого сервиса после того, как горожане начали жаловаться на то, что кондукторы, возможно, списывают деньги с карты за одну поездку больше одного раза. Одна из таких жалоб недавно поступила от жителя Самары — он заподозрил, что кондуктор два раза списала с его карты деньги.
Добавим, что проверить количество списанных средств с карты можно и в личном кабинете банка.