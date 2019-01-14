2019-01-14T16:20:52+03:00
Общество

Самарцы смогут отслеживать оплату проезда банковской картой в личном кабинете

Новый сервис заработает в ближайшее время
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы смогут отслеживать свои поездки в личном кабинетеСамарцы смогут отслеживать свои поездки в личном кабинетеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Компания «Транспортная карта» анонсировала создание личного кабинета для пассажиров, которые расплачиваются за проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты.

- В ближайшее время на нашем сайте появится личный кабинет для тех, кто платит банковской картой за проезд. Там можно будет отслеживать свои поездки, - отметили представители «Транспортной карты».

Организация решила озаботиться созданием такого сервиса после того, как горожане начали жаловаться на то, что кондукторы, возможно, списывают деньги с карты за одну поездку больше одного раза. Одна из таких жалоб недавно поступила от жителя Самары — он заподозрил, что кондуктор два раза списала с его карты деньги.

Добавим, что проверить количество списанных средств с карты можно и в личном кабинете банка.

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