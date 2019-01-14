2019-01-14T16:33:39+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ выдворили из Самары иностранца, который хотел стать террористом

Мужчину задержали, когда он пытался уехать в Сирию для вступления в запрещенную организацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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Сотрудники ФСБ выявили в Самаре 32-летнего сторонника террористов. Мужчину - гражданина одной из стран Центральной Азии - задержали в декабре 2018 года, когда он пытался выехать в Сирийскую Арабскую Республику. Там он планировал участвовать в деятельности международных террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида», запрещенных на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

В минувшую субботу, 12 января, силовики сопроводили иностранца в аэропорт Курумоч, а затем выдворили его в страну исхода. Там мужчину передали сотрудникам национальной спецслужбы для решения о привлечении его к уголовной ответственности.

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