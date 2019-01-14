2019-01-14T18:28:44+03:00
Происшествия

Экс-главу самарской "Почты России" допросили по уголовному делу его подчиненных

Людмилу Зинову и Ольгу Казанцеву обвиняют в получении взяток и мошенничествах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Артур Игрушкин сам проходит фигурантом по двум уголовным деламАртур Игрушкин сам проходит фигурантом по двум уголовным делам
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В понедельник, 14 января, в Железнодорожном районном суде Самары прошло заседание по делу бывших сотрудниц "Почты России" Людмилы Зиновой и Ольги Казанцевой, которых обвиняют в получении взяток и мошенничестве. В качестве свидетеля по нему сегодня допрашивали бывшего руководителя самарского филиала "Почты России" Артура Игрушкина, который и сам является фигурантом двух уголовных дел.

Напомним, следователи полагают, что женщины вымогали деньги у своих коллег за покровительство по службе. В далнейшем якобы деньги передавались их начальнику Артуру Игрушкину. Однако на суде мужчина заявил, что ему никто и никогда не передавал никаких денег, что его оговаривают.

Также во время судебного заседания Артуру Игрушкину задали вопрос и по делу, где он проходит подозреваемым. Речь идет о строительстве загородного дома силами сотрудников "Почты России" - бывших подчиненных Игрушкина. В данном случае мужчина тоже начал отрицать свою вину, заявив, что никто из его подчиненным дом ему не строил.

Показания Артура Игрушкина вызвали сомнения у присутствующих на судебном заседании, поэтому ему предложили подтвердить их на "детекторе лжи". Экс-начальник самарской почты пообещал обсудить этот вопрос со своим адвокатом.

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