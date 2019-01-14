2019-01-14T19:02:59+03:00
Спорт

Тольяттинский ХК «Лада» пополнился еще двумя форвардами

Оба игрока уже выступали за хоккейные клубы Автограда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В рядах игроков тольяттинской хоккейной команды «Лада» произошло пополнение. Клуб заключил контракты до конца сезона с нападающими Николаем Владимировым и Андреем Сигаревым. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

24-летний форвард Николай Владимиров является воспитанником тольяттинского хоккея. С 2011 по 2013 года он играл за «Ладью» и «Ладу». За два сезона, что он выступал в их составе, хоккеист успел набрать шесть очков. После этого он играл за «Барс», «Ирбис», «Динамо» (Москва), «Динамо» (Балашиха), «Дизель» и «Спутник». В этом сезоне Николай Владимиров выступал за ХК «Саров». В 34 играх он набрал 15 (7+8) очков.

Что касается другого нападающего — 25-летнего Андрея Сигарева, то он тоже уже выступал за тольяттинские клубы — с 2008 по 2010 года «Ладу-2» и «Ладью». После этого он играл в составе «Сибирских Снайперов», «Филадельфии Революшн», «Дизеле», СКА-1946, «СКА-Невы» и СКА, «Адмирала», «Локомотива» (Ярославль), «Рязани», «Сибири» и «Металлурга». В этом сезоне Андрей Сигарев сыграл по одному матчу за «Сибирь» и «Металлург».

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