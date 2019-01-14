Два члена правительства Самарской области вошли в кадровый резерв президента РФ

СЕГОДНЯ 19:25 2019-01-14T19:25:12+03:00

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На сайте президента РФ опубликовали обновленный состав резерва управленческих кадров, которые находятся под патронажем главы государства. Всего в этом списке числятся 142 человека — представителей федерального, регионального и муниципального уровней.

В него попали и два члена правительства Самарской области: первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Кудряшов и заместитель председателя регионального правительства Александр Карпушкин. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что в прошлый раз, когда был утвержден список кадрового резерва, президент РФ назначил 6 человек из него на различные должности. Всего новые назначения получили 39 представителей резерва.