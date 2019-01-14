2019-01-14T20:00:55+03:00
Общество

«С поставленной задачей справились»: в Самаре подвели итоги работы коммунальщиков по уборке снега в выходные

12 и 13 января в областной столице с последствиями непогоды боролись более 500 спецмашин и свыше 400 рабочих
Анастасия ФИЛАТОВА
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За январь коммунальщики вывезли на полигоны уже 157 тысяч тонн снегаЗа январь коммунальщики вывезли на полигоны уже 157 тысяч тонн снегаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В понедельник, 14 января, чиновники отчитались о ходе борьбы со снегом в минувшие выходные, когда Самару накрыл сильный снегопад. По данным главы департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, в субботу, 12 января, в областной столице выпало 7 мм осадков. На расчистку города были брошены силы 488 рабочих и 537 спецмашин. А в воскресенье, 13 января, выпало еще 6 мм осадков. В этот день последствия снегопада ликвидировали 511 единиц техники и 482 рабочих.

Всего же за январь в Самаре выпало 37 мм снега, что составляет 69% от месячной нормы. По словам чиновника, с начала зимнего периода коммунальщики вывезли на городские полигоны уже более 250 тысяч тонн снега, при этом большую часть — 157 тысяч тонн — в январе.

Отметим, что в выходные, помимо расчистки дорог и тротуаров, коммунальщики занимались уборкой дворов и крыш домов. Однако не везде они смогли убрать снег должным образом — часто мешали припаркованные машины. Порой именно из-за них коммунальная техника не может попасть во дворы. Глава города Елена Лапушкина поручила чиновникам подключить к решению этой проблемы управляющих микрорайонами для того, чтобы они вовремя информировали людей о работах по уборке снега.

Что касается проведенной за выходные коммунальщиками работы, то мэр города оценила ее положительно. По ее мнению, они полностью справились с поставленной задачей. Сейчас же сотрудникам коммунальных служб предстоит продолжить вывозить снег с городских улиц.

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