Крещенские купания на Полевом спуске в Самаре могут отменить из-за погоды

СЕГОДНЯ 20:34 2019-01-14T20:34:46+03:00

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В ночь на субботу, 19 января, православные начнут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По традиции тысячи верующих в эту ночь отправятся на омовения в проруби. Однако пока в областной столице организация крещенских купелей, в частности, на Полевом спуске набережной реки Волги, стоит под вопросом. Как сообщает пресс-служба городской администрации, оборудование мест для купаний зависит от погоды, ледовой обстановки и рекомендаций регионального ГУ МЧС. Будет ли разрешено проводить купания в Волге, станет известно в среду, 16 января.

В случае, если МЧС даст «добро», то для оборудования купели на Полевом спуске уже все готово. Прорубь сделают с деревянным дном. Ее глубина не будет превышать 1,5 метров. Также там установят ограждения и оборудуют раздевалки. Рядом с купелью будут дежурить медики и спасатели. Отметим, что если самарцам не удастся окунуться на Крещение в прорубь на Полевом спуске, то они смогут это сделать в купелях при городских храмах.

За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах, а также в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.

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