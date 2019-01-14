2019-01-14T20:34:46+03:00
Общество

Крещенские купания на Полевом спуске в Самаре могут отменить из-за погоды

Окончательное решение по организации купели в Волге примут сотрудники МЧС 16 января
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцы смогут окунуться в купели при городских храмахСамарцы смогут окунуться в купели при городских храмахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В ночь на субботу, 19 января, православные начнут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. По традиции тысячи верующих в эту ночь отправятся на омовения в проруби. Однако пока в областной столице организация крещенских купелей, в частности, на Полевом спуске набережной реки Волги, стоит под вопросом. Как сообщает пресс-служба городской администрации, оборудование мест для купаний зависит от погоды, ледовой обстановки и рекомендаций регионального ГУ МЧС. Будет ли разрешено проводить купания в Волге, станет известно в среду, 16 января.

В случае, если МЧС даст «добро», то для оборудования купели на Полевом спуске уже все готово. Прорубь сделают с деревянным дном. Ее глубина не будет превышать 1,5 метров. Также там установят ограждения и оборудуют раздевалки. Рядом с купелью будут дежурить медики и спасатели. Отметим, что если самарцам не удастся окунуться на Крещение в прорубь на Полевом спуске, то они смогут это сделать в купелях при городских храмах.

За порядком на Крещение будут следить более 250 полицейских и сотрудников Росгвардии. Они будут дежурить во время ночных служб в 19 церквях и храмах, а также в 46 религиозных учреждениях во время дневных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение в Самаре 2019: где окунуться в ледяную купель, где набрать святой воды, погода, толщина льда, советы

В ночь на 19 января будем праздновать Крещение в Самаре 2019 – купаться в проруби, запасаться святой крещенской водой. Читайте, где это можно сделать, какая будет погода, где набрать святую воду и полезные советы (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарскую область на этой неделе ждут снег, слабая метель и гололед
«С поставленной задачей справились»: в Самаре подвели итоги работы коммунальщиков по уборке снега в выходные
Два члена правительства Самарской области вошли в кадровый резерв президента РФ
Тольяттинский ХК «Лада» пополнился еще двумя форвардами
Экс-главу самарской "Почты России" допросили по уголовному делу его подчиненных
Сотрудники ФСБ выдворили из Самары иностранца, который хотел стать террористом
Самарцы смогут отслеживать оплату проезда банковской картой в личном кабинете
Дмитрий Азаров представил нового руководителя Госжилинспекции Самарской области
Загрязнения пока не выявили: в Волгаре после жалоб жителей проверяют качество воздуха
«КП-Самара» получила награду от областной прокуратуры в конкурсе на лучшие материалы
Самарская областная библиотека запустила электронный каталог своих фондов
В Самаре водитель Datsun сбил шедшую по «зебре» девушку
Самарец Артур Юсупов вернулся в московское «Динамо»
Жители Самары смогут пожаловаться на кондукторов, которые не принимают банковские карты
Жительница Самары из-за ревности зарезала супруга
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»
ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях самарских газовиков
«Крылья Советов» не будут выплачивать Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта
Аттракцион не работает: новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику
Бродила несколько дней по Кинелю: полицейские нашли пропавшую дезориентированную пенсионерку
В Самаре трое парней украли мягкие игрушки и букет роз и подарили своим девушкам