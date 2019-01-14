Самарскую область на этой неделе ждут снег, слабая метель и гололед

СЕГОДНЯ 21:09 2019-01-14T21:09:50+03:00

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха не будет опускаться ниже -7 градусов

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На этой рабочей неделе в Самарской области будет хозяйничать снежная и относительно теплая погода. Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в регионе осадки разной интенсивности, слабую метель и гололед.

Так, во вторник, 15 января, в большинстве районов области пройдет небольшой и умеренный снег. Кроме того, местами ожидаются слабая метель и слабый гололед. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха составит -2...-7 °C.

Аналогичные погодные условия ожидаются также в среду, 16 января, и в четверг, 17 января. Правда, по ночам температура воздуха будет опускаться до -5...-10 °C. Отметим, что среднесуточная температура воздуха на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет выше средних многолетних значений.