2019-01-15T06:51:34+03:00
Общество

Пикантная реклама: уборщица в Сызрани ищет работу с помощью груди

Девушка привлекает клиентов словом «сиськи»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Само объявление. Фото: КТВ-ЛучСамо объявление. Фото: КТВ-Луч
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Уборщица из Сызрани ищет работу при помощи груди. Девушка Светлана опубликовала объявление на Авито, которое начинается со слова «сиськи». Следом сызранка объясняет, что это для привлечения внимания, а она сама и ее коллеги занимаются уборкой. Девушка подчеркивает, что все уборщицы порядочные.

- Теперь, когда мы привлекли ваше внимание – убираем квартиры, офисы и частные дома. Порядочные девушки быстро и качественно наведут порядок в вашем помещении... Остальные домашние поручения по вашему запросу. Работаем сами на себя, - приводит слова девушки КТВ-Луч.

Такой несколько избитый прием приносит в Сызрани свои плоды. По словам девушки, ей поступает много звонков.

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