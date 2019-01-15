Разместят логотип на форме: «Крылья Советов» подписали договор о партнерстве с коммерческим банком
«Крылья Советов» заключили партнерское соглашение с коммерческим банком «Солидарность». Теперь логотип банка разместят на игровой форме самарцев. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».
- Клуб получил надежного официального партнера, а банк «Солидарность», в свою очередь, уникальную площадку для продвижения в Самарской области и по всей стране, - считает директор Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров.
Представитель банка со своей стороны заметил, что компании приятно сотрудничать с «Крыльями Советов» - командой, у которой армия болельщиков не только в области, но и по всей стране. Кроме того, банк и клуб готовят некие совместные проекты.
Напомним, сейчас «Крылья» на сборах в ОАЭ. Чемпионат страны возобновится в начале марта. «КС» сыграют в Москве с «Локомотивом».