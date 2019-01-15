Разместят логотип на форме: «Крылья Советов» подписали договор о партнерстве с коммерческим банком

СЕГОДНЯ 07:36 2019-01-15T07:36:36+03:00

Представитель банка заметил, что компании приятно сотрудничать с «Крыльями» - командой, у которой армия болельщиков не только в области, но и по всей стране Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Клуб и компания планируют совместные проекты, а с весны лого банка окажется на футболке «КС»

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«Крылья Советов» заключили партнерское соглашение с коммерческим банком «Солидарность». Теперь логотип банка разместят на игровой форме самарцев. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».

- Клуб получил надежного официального партнера, а банк «Солидарность», в свою очередь, уникальную площадку для продвижения в Самарской области и по всей стране, - считает директор Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров.

Представитель банка со своей стороны заметил, что компании приятно сотрудничать с «Крыльями Советов» - командой, у которой армия болельщиков не только в области, но и по всей стране. Кроме того, банк и клуб готовят некие совместные проекты.

Напомним, сейчас «Крылья» на сборах в ОАЭ. Чемпионат страны возобновится в начале марта. «КС» сыграют в Москве с «Локомотивом».