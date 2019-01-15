2019-01-15T07:36:36+03:00
Спорт

Разместят логотип на форме: «Крылья Советов» подписали договор о партнерстве с коммерческим банком

Клуб и компания планируют совместные проекты, а с весны лого банка окажется на футболке «КС»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Представитель банка заметил, что компании приятно сотрудничать с «Крыльями» - командой, у которой армия болельщиков не только в области, но и по всей странеПредставитель банка заметил, что компании приятно сотрудничать с «Крыльями» - командой, у которой армия болельщиков не только в области, но и по всей странеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» заключили партнерское соглашение с коммерческим банком «Солидарность». Теперь логотип банка разместят на игровой форме самарцев. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».

- Клуб получил надежного официального партнера, а банк «Солидарность», в свою очередь, уникальную площадку для продвижения в Самарской области и по всей стране, - считает директор Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров.

Представитель банка со своей стороны заметил, что компании приятно сотрудничать с «Крыльями Советов» - командой, у которой армия болельщиков не только в области, но и по всей стране. Кроме того, банк и клуб готовят некие совместные проекты.

Напомним, сейчас «Крылья» на сборах в ОАЭ. Чемпионат страны возобновится в начале марта. «КС» сыграют в Москве с «Локомотивом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре гипермаркет «Ашан» хочет добиться «развода» с самарским ТЦ «Московский» через суд
Вернуть тепло в дома жителей Самары обещают до 21:00
В Тольятти накрыли подпольную лабораторию с 9 кг наркотиков
На «КиВиНе -2019» в Сочи выступают восемь самарских команд
Героин, обрез и 120 патронов: в Самаре сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием
Тольяттинец Дмитрий Агошков после седьмого этапа «Дакара» занимает 73 место в зачете мотоциклов
В Южном городе-2 под колеса «Волги» угодил ребенок
Рядовой спортроты самарского филиала ЦСКА взял «золото» и «серебро» на этапе Кубка Европы по скелетону
В праздники самарские абоненты «Ростелекома» чаще всего звонили в Казахстан
В Самаре пересчитают плату за отопление после аварий на теплосетях
«Лада» и ЦСК ВВС обменялись хоккеистами
Под Самарой двое пьяных разбойников ворвались в дом женщины, отобрали украшения и уехали на ее иномарке
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию
В Самаре водитель BMW сбил на «зебре» пенсионерку
В Самарской области "Приора" влетела в дорожное ограждение, пострадали дети
В Самарской области сын зарезал мать после отказа продолжить застолье
В Самарской области женщина без прав влетела на снегоходе в дерево
Тольяттинка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Australian Open
В Самаре на Ново-Вокзальной произошла авария на теплосетях
Пикантная реклама: уборщица в Сызрани ищет работу с помощью груди
Счетная палата нашла в работе самарского Центра спортподготовки нарушения на 306,6 млн рублей
Самарскую область на этой неделе ждут снег, слабая метель и гололед
Крещенские купания на Полевом спуске в Самаре могут отменить из-за погоды