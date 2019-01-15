В Самаре на Ново-Вокзальной произошла авария на теплосетях

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-15T08:10:07+03:00

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Во вторник, 15 января, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Ново-Вокзальной в районе парка Молодежный было выявлено повреждение теплосети. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.

В настоящее время аварийная бригада уже выехала на место происшествия. Идет подготовка к земляным работам. Всех жителей, в дома которых поступает тепло по этой трубе, собираются перевести на резервную схему. Теплоэнергетики планируют завершить все работы на месте аварии до конца сегодняшнего дня.