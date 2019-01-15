2019-01-15T08:30:28+03:00
Спорт

Тольяттинка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Australian Open

Российская теннисистка уступила швейцарке Тимее Бачински
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Дарья КасаткинаФото: Дарья КасаткинаФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В Мельбурне продолжаются соревнования в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису. В нем участвует тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина.

На старте турнира она выступала против теннисистки из Швейцарии Тимеи Бачински. К сожалению, первая ракетка России не смогла обойти свою противницу — 145-ю ракетку мира — и выйти во второй круг Australian Open.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Их противостояние закончилось со счетом 3:6, 0:6. За время встречи Дарья Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету ее соперницы 2 эйса, 6 брейк-пойнтов и ни одной двойной ошибки.

Напомним, что другая представительница Самарской области Анастасия Павлюченкова тоже участвует на Открытом чемпионате Австралии. Вот только ей пока везет больше — она попала во второй круг соревнований.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре гипермаркет «Ашан» хочет добиться «развода» с самарским ТЦ «Московский» через суд
Вернуть тепло в дома жителей Самары обещают до 21:00
В Тольятти накрыли подпольную лабораторию с 9 кг наркотиков
На «КиВиНе -2019» в Сочи выступают восемь самарских команд
Героин, обрез и 120 патронов: в Самаре сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием
Тольяттинец Дмитрий Агошков после седьмого этапа «Дакара» занимает 73 место в зачете мотоциклов
В Южном городе-2 под колеса «Волги» угодил ребенок
Рядовой спортроты самарского филиала ЦСКА взял «золото» и «серебро» на этапе Кубка Европы по скелетону
В праздники самарские абоненты «Ростелекома» чаще всего звонили в Казахстан
В Самаре пересчитают плату за отопление после аварий на теплосетях
«Лада» и ЦСК ВВС обменялись хоккеистами
Под Самарой двое пьяных разбойников ворвались в дом женщины, отобрали украшения и уехали на ее иномарке
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию
В Самаре водитель BMW сбил на «зебре» пенсионерку
В Самарской области "Приора" влетела в дорожное ограждение, пострадали дети
В Самарской области сын зарезал мать после отказа продолжить застолье
В Самарской области женщина без прав влетела на снегоходе в дерево
В Самаре на Ново-Вокзальной произошла авария на теплосетях
Разместят логотип на форме: «Крылья Советов» подписали договор о партнерстве с коммерческим банком
Пикантная реклама: уборщица в Сызрани ищет работу с помощью груди
Счетная палата нашла в работе самарского Центра спортподготовки нарушения на 306,6 млн рублей
Самарскую область на этой неделе ждут снег, слабая метель и гололед
Крещенские купания на Полевом спуске в Самаре могут отменить из-за погоды