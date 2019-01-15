Тольяттинка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Australian Open
В Мельбурне продолжаются соревнования в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису. В нем участвует тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина.
На старте турнира она выступала против теннисистки из Швейцарии Тимеи Бачински. К сожалению, первая ракетка России не смогла обойти свою противницу — 145-ю ракетку мира — и выйти во второй круг Australian Open.
Теннисистки провели на корте 55 минут. Их противостояние закончилось со счетом 3:6, 0:6. За время встречи Дарья Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету ее соперницы 2 эйса, 6 брейк-пойнтов и ни одной двойной ошибки.
Напомним, что другая представительница Самарской области Анастасия Павлюченкова тоже участвует на Открытом чемпионате Австралии. Вот только ей пока везет больше — она попала во второй круг соревнований.