Тольяттинка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Australian Open

СЕГОДНЯ 08:29 2019-01-15T08:30:28+03:00

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В Мельбурне продолжаются соревнования в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису. В нем участвует тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина.

На старте турнира она выступала против теннисистки из Швейцарии Тимеи Бачински. К сожалению, первая ракетка России не смогла обойти свою противницу — 145-ю ракетку мира — и выйти во второй круг Australian Open.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Их противостояние закончилось со счетом 3:6, 0:6. За время встречи Дарья Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету ее соперницы 2 эйса, 6 брейк-пойнтов и ни одной двойной ошибки.

Напомним, что другая представительница Самарской области Анастасия Павлюченкова тоже участвует на Открытом чемпионате Австралии. Вот только ей пока везет больше — она попала во второй круг соревнований.