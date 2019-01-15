В Самарской области женщина без прав влетела на снегоходе в дерево

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-15T08:45:26+03:00

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В Самарской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала женщина. Авария произошла в воскресенье, 13 января, в 14:30 в районе села Новый Буян, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 50-летняя женщина, не имея права управления, двигалась на снегоходе BAMBARDY по полю в 3,5 км от дома № 39 по улице Лесной села Новый Буян в направлении села Николаевка. В какой-то момент она, видимо, не справилась с управлением и врезалась в дерево. От удара снегоход получил серьезные механические повреждения. Что касается женщины, то ее с различными травмами на попутном транспорте увезли в больницу. Врачи госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение.

Как выяснили стражи порядка, снегоход был без регистрационных знаков. Полис ОСАГО на него тоже отсутствует. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.