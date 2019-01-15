В Самарской области сын зарезал мать после отказа продолжить застолье

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-15T09:07:52+03:00

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В минувший четверг, 10 января, в селе Новое Ермаково Камышлинского района произошло преступление. Там в доме на улице Центральной было найдено тело убитой 64-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, смерти пенсионерки предшествовало праздничное застолье. Ночью, когда гости ушли, а хозяин дома и его дочь ушли спать, между хозяйкой жилища и ее 37-летним сыном произошел конфликт. Мужчина настаивал на продолжении распития спиртных напитков, но мать была против. В ходе словесной перепалки сын схватил нож и ударил им свою родительницу. После этого мужчина вызвал медиков, но они ничем не смогли помочь женщине — она скончалась до прибытия скорой.

Полицейские задержали злоумышленника. Он признал свою вину, раскаялся и заявил, что будет сотрудничать со следствием. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина находится под стражей.