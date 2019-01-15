В Самарской области "Приора" влетела в дорожное ограждение, пострадали дети

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-15T09:20:07+03:00

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12 января, примерно в 12-00, на 1117 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе произошло ДТП. Там Лада-217130, за рулем которой находился 64-летний мужчина, врезалась в металлическое ограждение.

- Работавшие на месте происшествия сотрудники УГИБДД установили, что мужчина, ехавший со стороны Уфы в сторону Самары, не выбрал безопасную скоростью движения, нарушил правила расположения на проезжей части и въехал в препятствие, - сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

К стражам порядка или врачам за помощью на месте событий никто не обращался. Однако в последствии, через два дня, в больницу привели двух девочек-пассажиров - годовалую и пятилетнюю. Им назначено амбулаторное лечение.

Девочки находились в детских креслахФото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.