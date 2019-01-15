2019-01-15T09:40:33+03:00
Общество

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

Глава региона ответит на вопросы региональных и федеральных СМИ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Это будет первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова на посту губернатораЭто будет первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова на посту губернатораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию с журналистами. В ее рамках глава региона ответит на вопросы не только представителей региональных и муниципальных, но и федеральных СМИ. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Мероприятие пройдет в 12:00 в здании регионального правительства на улице Молодогвардейской. Предполагается, что в ходе этой встречи с журналистами будут подняты вопросы о развитии губернии. Отметим, что это первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова в качестве губернатора Самарской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре гипермаркет «Ашан» хочет добиться «развода» с самарским ТЦ «Московский» через суд
Вернуть тепло в дома жителей Самары обещают до 21:00
В Тольятти накрыли подпольную лабораторию с 9 кг наркотиков
На «КиВиНе -2019» в Сочи выступают восемь самарских команд
Героин, обрез и 120 патронов: в Самаре сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием
Тольяттинец Дмитрий Агошков после седьмого этапа «Дакара» занимает 73 место в зачете мотоциклов
В Южном городе-2 под колеса «Волги» угодил ребенок
Рядовой спортроты самарского филиала ЦСКА взял «золото» и «серебро» на этапе Кубка Европы по скелетону
В праздники самарские абоненты «Ростелекома» чаще всего звонили в Казахстан
В Самаре пересчитают плату за отопление после аварий на теплосетях
«Лада» и ЦСК ВВС обменялись хоккеистами
Под Самарой двое пьяных разбойников ворвались в дом женщины, отобрали украшения и уехали на ее иномарке
В Самаре водитель BMW сбил на «зебре» пенсионерку
В Самарской области "Приора" влетела в дорожное ограждение, пострадали дети
В Самарской области сын зарезал мать после отказа продолжить застолье
В Самарской области женщина без прав влетела на снегоходе в дерево
Тольяттинка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Australian Open
В Самаре на Ново-Вокзальной произошла авария на теплосетях
Разместят логотип на форме: «Крылья Советов» подписали договор о партнерстве с коммерческим банком
Пикантная реклама: уборщица в Сызрани ищет работу с помощью груди
Счетная палата нашла в работе самарского Центра спортподготовки нарушения на 306,6 млн рублей
Самарскую область на этой неделе ждут снег, слабая метель и гололед
Крещенские купания на Полевом спуске в Самаре могут отменить из-за погоды