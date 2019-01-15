СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-15T09:40:33+03:00

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В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию с журналистами. В ее рамках глава региона ответит на вопросы не только представителей региональных и муниципальных, но и федеральных СМИ. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Мероприятие пройдет в 12:00 в здании регионального правительства на улице Молодогвардейской. Предполагается, что в ходе этой встречи с журналистами будут подняты вопросы о развитии губернии. Отметим, что это первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова в качестве губернатора Самарской области.