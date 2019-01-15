2019-01-15T10:11:06+03:00
Происшествия

Под Самарой двое пьяных разбойников ворвались в дом женщины, отобрали украшения и уехали на ее иномарке

Мужчины напились в бане своей жертвы, а затем напали на женщину, требуя отдать все ценности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Двое жителей Самарской области в ближайшее время предстанут судом за разбой, кражи и угон автомобиля. Речь идет о двух безработных мужчинах 1986 и 1992 годов рождения, которые уже привлекались к ответственности за тяжкие имущественные преступления и хранение наркотиков.

По данным правоохранителей, мужчины прибыли из поселка Волжский в село Малая Царевщина и стали наблюдать за домом обеспеченной женщины. Они выяснили, что жилище находится под охраной и решили проникнуть в него, когда женщина будет дома. На следующий день злоумышленники сняли часть штакетника в заборе, а затем спрятались в бане будущей жертвы. Свое ожидание они скрасили распитием спиртных напитков, найденных там же.

Женщина вернулась домой только вечером. Преступники, уже изрядно приняв на грудь к этому времени, ворвались в жилище, избили хозяйку и связали ее. После этого они начали выпытывать у нее, где хранятся деньги и ценные вещи, но женщина ничего им не рассказала. В итоге разбойники сорвали со своей жертвы золотые украшения и ударили ее несколько раз ножом в ногу. После этого женщина сообщила им пароль от входа в мобильное приложение банка, с помощью которого злоумышленники попытались перевести себе на счет 50 тысяч рублей, однако в итоге перевели только 6 тысяч рублей. Сразу после этого мужчины забрали банковскую карту потерпевшей и уехали с места преступления на ее иномарке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, злоумышленники причинили женщине легкий вред здоровью и материальный ущерб на 1,5 млн рублей. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении них было завершено и направлено в суд. Как отмечают полицейские, 36-летнему разбойнику также вменяются в вину угон автомобиля, неоднократные кражи имущества у своей сожительницы и проникновение в чужое жилище.

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