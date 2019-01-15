2019-01-15T10:17:27+03:00
Спорт

«Лада» и ЦСК ВВС обменялись хоккеистами

В Самару из Тольятти уехали три игрока, в обратном направлении – два
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Хоккейные клубы Самарской области «Лада» и ЦСК ВВС, которые выступают в Высшей хоккейной лиге, обменялись игроками. Из Тольятти в Самару уехали три хоккеиста – нападающие Владимир Журавлев и Евгений Грошев и защитник Илья Шкибтан. В обратном направлении отправились двое – нападающий Максим Кутявин и защитник Данил Семенов. Об этом сообщает пресс-служба «Лады»

Форвард «Лады» Владимир Журавлев сыграл за тольяттинцев 27 матчей и записал на свой счет 7 (3+4) очков и 14 минут штрафа. Евгений Грошев в шести матчах за «автозаводцев» набрал 2 очка (1+1) и четыре минуты штрафа. Илья Шкибан отыграл за «Ладу» семь матчей и не набрал очков.

Максим Кутявин в составе ЦСК ВВС сыграл 43 встречи, набрал 18 (9+9) очков. Данил Семенов – 42 матча и 12 (3+9) очков.

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