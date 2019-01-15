В Самаре пересчитают плату за отопление после аварий на теплосетях
Эта зима в Самаре ознаменовалась многочисленными авариями на теплосетях. Одни из самых крупных произошли прямо перед Новым годом и 12 января. В конце прошлого года — 30 и 31 декабря — без тепла остались жители Кировского, Промышленного, Ленинского и Железнодорожного районов, а в минувшие выходные — жители Советского и вновь Кировского и Промышленного районов.
На время ремонтных работ горожан переводили на резервные схемы подачи тепла, но во многих домах батареи по несколько часов оставались холодными. В связи с этим жители Самары обратились к руководителю регионального министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову с просьбой провести перерасчет платежей из-за отсутствия отопления.
Глава ведомства заявил, что все отключения и дома, которые оставались в эти периоды без тепла, были зафиксированы через дежурную службу. Также было зарегистрировано и время отключений. Чиновник пообещал, что перерасчет по отключениям тепла и горячей воды обязательно будет отработан с Государственной жилищной инспекцией области.