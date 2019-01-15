2019-01-15T10:42:58+03:00
Умные вещи

В праздники самарские абоненты «Ростелекома» чаще всего звонили в Казахстан

А внутри страны самарцы чаще всего соединялись с Москвой
Кирилл КАРИМОВ
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Казахстан стал самым популярным международным направлением у пользователей стационарной телефонии «Ростелекома» из Самарской области в новогодние каникулы. Общая длительность телефонных соединений с этим государством превысила месяц. Практически все звонившие активировали специальную опцию «Безлимитный Казахстан». С ее помощью абоненты компании могут общаться с родными и близкими без ограничений и за небольшую фиксированную плату.

В списке стран дальнего зарубежья лидируют Германия, Израиль и США. Телефонные поздравления гражданам этих стран продолжались в общей сложности более пяти суток. Меньше всего звонили в Мьянму, Мозамбик и Гибралтар.

Самым популярным междугородным направлением у абонентов «Ростелекома» стала Москва. Длительность соединений со столицей за праздничные дни превысила три месяца. Большинство родственников и друзей самарцев проживают также в Ульяновской, Оренбургской областях и в республике Татарстан.

Все ограничения на звонки по стране снимает тарифный план «Безлимитная Россия». Его пользователи могут совершать местные, внутризоновые и междугородные вызовы любой продолжительности и в любых количествах. Им также доступны до 200 минут звонков ежемесячно на номера российских мобильных операторов. Стоимость разговоров сверх пакета – 1,3 рубля за минуту. Ежемесячный платеж по тарифу − 490 рублей.

«Ежегодно мы отмечаем пиковую нагрузку на телефонных сетях в первые минуты после полуночи 1 января. Компания подготовилась: сформировала дежурные бригады, провела профилактику оборудования, расширила каналы связи, где это было необходимо. Жители губернии еще раз убедились в качестве фиксированной телефонии: она стабильна и энергонезависима», − рассказал заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» − технический директор Петр Могилевский.

Подключить домашнюю телефонию, опцию «Безлимитный Казахстан» и тарифный план «Безлимитная Россия» можно круглосуточно по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Более подробная информация доступна на сайте.

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