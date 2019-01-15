2019-01-15T10:46:11+03:00
Спорт

Рядовой спортроты самарского филиала ЦСКА взял «золото» и «серебро» на этапе Кубка Европы по скелетону

Евгений Рукосуев – чемпион юношеский Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2017
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ЦСКА СамараФото: ЦСКА Самара
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В немецком Альтенберге завершился этап Кубка Европы по скелетону. Рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА и член сборной России Евгений Рукосуев завоевал там серебряные и золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА Самара.

- По итогам двух попыток лучший результат российского спортсмена - 1 минута 56,13 секунды. Победа - у немца Доминика Ради (1 минута 55,81 секунды), третье место - также у представителя Германии Фабиана Кюхлера (+ 0,45). Во втором старте Рукосуев выиграл золото с результатом 59,53 секунды. Вторым стал другой представитель России Владислав Семенов (отставание - 0,04 секунды). Замкнул тройку призеров немец Доминик Ради (+0,07), - рассказали в самарском филиале ЦСКА.

Евгений Рукосуев – чемпион юношеский Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2017.

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