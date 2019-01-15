2019-01-15T11:06:19+03:00
Спорт

Тольяттинец Дмитрий Агошков после седьмого этапа «Дакара» занимает 73 место в зачете мотоциклов

Отставание от лидера – около суток
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Тольяттинский гонщик выступает в классе Original by MotulТольяттинский гонщик выступает в классе Original by MotulФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Перу завершился седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2019». В зачете мотоциклов выступает тольяттинец Дмитрий Агошков. Очередной этап гонщик завершил на 74 месте. Первое время показал Сэм Сандерленд. В общем зачете лидирует Рикки Брабек, который отодвинул с первого места Пабло Кинтанилью. Последний показал на седьмом участке 14 время. Агошков в общем зачете 73-й.

- Силы заканчиваются, а от организаторов нет смысла ждать снисхождения. Уровень сложности максимальный, до финиша доберутся самые стойкие. Я себя чувствую сносно, хотя психологически устал изрядно, мотоцикл работает исправно. Осталось всего немного потерпеть, ведь финиш уже не за горами, - прокомментировал Дмитрий Агошков.

Напомним, тольяттинский гонщик выступает в классе Original by Motul. Это значит, что за состоянием своего мотоцикла он должен следить сам, без помощи механиков.

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