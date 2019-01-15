Героин, обрез и 120 патронов: в Самаре сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием
17 декабря прошлого года необычная находка была обнаружена рядом с поселком Мехзавод в Красноглинском районе областной столице. Сотрудники Управления ФСБ Самарской области наткнулись там на тайник с оружием.
- В схроне находились обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра и героин, массой 5,33 грамма. Все они изъяты и отправлены на экспертизу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ведомства.
Сейчас силовики проводят дополнительные мероприятия, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В частности стражи порядка ведут поиск тех, кто сделал этот тайник. Правоохранители также решают вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел.
Изъятое отправили на экспертизу