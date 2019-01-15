2019-01-15T11:08:57+03:00
Происшествия

Героин, обрез и 120 патронов: в Самаре сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием

Сейчас силовики выясняют, кто спрятал боеприпасы и наркотики
Михаил ГОРЮНОВ
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Оружие и наркотики спрятали в черный пакетОружие и наркотики спрятали в черный пакет
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17 декабря прошлого года необычная находка была обнаружена рядом с поселком Мехзавод в Красноглинском районе областной столице. Сотрудники Управления ФСБ Самарской области наткнулись там на тайник с оружием.

- В схроне находились обрез ружья импортного производства, 120 патронов различного калибра и героин, массой 5,33 грамма. Все они изъяты и отправлены на экспертизу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ведомства.

Сейчас силовики проводят дополнительные мероприятия, с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В частности стражи порядка ведут поиск тех, кто сделал этот тайник. Правоохранители также решают вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел.

Изъятое отправили на экспертизу

Изъятое отправили на экспертизу

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