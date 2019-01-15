2019-01-15T11:56:22+03:00
Общество

Вернуть тепло в дома жителей Самары обещают до 21:00

Специалисты ПТС продолжают устранять аварию на теплосети на Ново-Вокзальной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас тепло в дома горожан поступает по резервной схемеСейчас тепло в дома горожан поступает по резервной схемеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Самаре сотрудники Предприятия тепловых сетей продолжают устранять последствия коммунальной аварии на теплосети, которая произошла утром во вторник, 15 января, в Промышленном районе. Там возле дома № 58 на улице Ново-Вокзальной было выявлено повреждение трубы диаметром 500 мм.

- Аварийная бригада завершила сварочные работы на месте ремонта теплосети на улице Ново-Вокзальной. Были выполнены земляные работы, демонтирован изношенный участок трубы и установлен новый, - рассказали в ПТС.

На время проведения ремонтных работ жителей домов на улицах XXII Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной и Вольской перевели на резервную схему подачи тепла. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Самары, ремонт трубы теплоэнергетики планируют завершить в 19:00, а заполнение систем отопления провести до 21:00.

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