2019-01-15T12:43:50+03:00
Общество

Стало известно, когда вновь заработает колесо обозрения в парке Гагарина

Сейчас аттракцион закрыт на диагностику
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: Twitter.com
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В МАУ «Парки Самары» пролили свет на то, почему было закрыто новое колесо обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Как сообщили представители учреждения, сейчас на аттракционе работают сотрудники завода-изготовителя. Они проводят там гарантийные работы по установке коллектора с увеличенным зазором между токопроводящими шинами. Предполагается, что аттракцион заработает уже на этой неделе.

- Колесо обозрения продолжит свою работу в штатном режиме в четверг, 17 января, - уточнили в МАУ «Парки Самары».

Напомним, аттракцион не работает с воскресенья, 13 января. Именно в этот день на пункте управления колеса обозрения появилось объявление о том, что аттракцион закрыт на диагностику.

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