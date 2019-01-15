Стало известно, когда вновь заработает колесо обозрения в парке Гагарина

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-15T12:43:50+03:00

Сейчас аттракцион закрыт на диагностику

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В МАУ «Парки Самары» пролили свет на то, почему было закрыто новое колесо обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Как сообщили представители учреждения, сейчас на аттракционе работают сотрудники завода-изготовителя. Они проводят там гарантийные работы по установке коллектора с увеличенным зазором между токопроводящими шинами. Предполагается, что аттракцион заработает уже на этой неделе.

- Колесо обозрения продолжит свою работу в штатном режиме в четверг, 17 января, - уточнили в МАУ «Парки Самары».

Напомним, аттракцион не работает с воскресенья, 13 января. Именно в этот день на пункте управления колеса обозрения появилось объявление о том, что аттракцион закрыт на диагностику.

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