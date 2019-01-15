Виртуальная экскурсия по Самаре пополнилась несколькими достопримечательностями

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-15T12:51:15+03:00

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Интерактивноый пешеходноый гид «Виртуальная прогулка» от компании продолжает развиваться. В начале 2019 года в проект «вошли» еще восемь самарских достопримечательностей.

Теперь самарцы и гости города могут ознакомиться с историями и интересными фактами, связанными с фонтаном «Парус» на старой набережной, памятником аммониту напротив Загородного парка, музеем Эльдара Рязанова, пожарной каланчой на Хлебной площади и часовней святителя Алексия рядом с речным вокзалом. В ближайшее время информационные пюпитры также появятся рядом с Самарским художественным музеем, Ботаническим садом и театром «Камерная сцена».

За 2018 год на сайт «Виртуальной прогулки» было совершено около 70 тысяч переходов, причем около четверти посетителей слушали аудиогиды и читали тексты на английском языке. Кроме жителей города и туристов, сканировавших QR-коды с информационных пюпитров, по страницам интерактивного гида МТС на портале izi.travel виртуально «гуляли» и жители других городов России, при этом наибольший интерес самарские достопримечательности вызывали у пользователей из Москвы, Уфы и Казани. Самыми популярными объектами по итогам 2018 года оказались площадь Куйбышева, музейно-выставочный комплекс «Самара космическая», набережная Волги, бункер Сталина, Жигулевский пивоваренный завод и Филармония.