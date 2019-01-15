2019-01-15T12:59:40+03:00
Происшествия

В Самаре женщина выпала из окна и погибла в машине скорой помощи

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители проводят проверку по факту происшествияПравоохранители проводят проверку по факту происшествияФото: из личного архива
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Сегодня утром, 15 января, в Красноглинском районе областной столицы произошла трагедия. Погибла женщина, упавшая с 5 этажа дома на улице Никонова в поселке Прибрежный. Как сообщил журналистам "Комсомольской правды - Самара" собственный источник, несчастная скончалась в машине скорой помощи.

- Погибшая - местная жительница 1983 года рождения. По предварительной версии, он выпала из окна в результате несчастного случая. Сейчас следователи работают на месте происшествия, - прокомментировала корреспонденту samara.kp.ru старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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