2019-01-15T13:06:21+03:00
Общество

Сызранская автомобилистка оплатила штраф в 30 тысяч рублей только после ареста ее телефона

Женщину поймали пьяной за рулем, но она отказалась проходить медосвидетельствование
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Сызрани судебные приставы нашли управу на местную жительницу, которая никак не хотела оплатить штраф в 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

По данным УФССП по Самарской области, женщина, не имея водительских прав, села в пьяном виде за руль автомобиля. Ее задержали сотрудники ГИБДД. Назначенный судом штраф автомобилистка долгое время игнорировала, в итоге к «выбиванию» денег из нее подключились приставы. Так как женщина не выплатила в установленный срок задолженность, то ей назначили исполнительский сбор в 2 тысячи рублей и арестовали ее сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Испугавшись остаться без гаджета, женщина поспешила оплатить свой долг. Она полностью погасила назначенный ей штраф, а также исполнительский сбор.

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