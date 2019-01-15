Сызранская автомобилистка оплатила штраф в 30 тысяч рублей только после ареста ее телефона
В Сызрани судебные приставы нашли управу на местную жительницу, которая никак не хотела оплатить штраф в 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
По данным УФССП по Самарской области, женщина, не имея водительских прав, села в пьяном виде за руль автомобиля. Ее задержали сотрудники ГИБДД. Назначенный судом штраф автомобилистка долгое время игнорировала, в итоге к «выбиванию» денег из нее подключились приставы. Так как женщина не выплатила в установленный срок задолженность, то ей назначили исполнительский сбор в 2 тысячи рублей и арестовали ее сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.
Испугавшись остаться без гаджета, женщина поспешила оплатить свой долг. Она полностью погасила назначенный ей штраф, а также исполнительский сбор.