Абоненты МегаФона провели новогодние праздники в модном тренде и побывали в Камбодже

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-15T13:27:27+03:00

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В Новый год сеть компании «МегаФон» успешно справилась с нагрузкой, превышающей показатели обычного дня в 2,5 раза. Успешность голосовых и интернет-соединений в Поволжье составила 99% – при том, что праздничный интернет-трафик превысил 3700 Тб. Наибольшая часть трафика пришлась на сеть 4G/ LTE.

Абоненты МегаФона в Самарской области сохранили прошлогодний тренд и доверили основную часть своих поздравлений быстрому мобильному интернету. В Новый год (31 декабря – 1 января) через сеть оператора в Поволжье «прокачали» 3700 Тб, 2700 из которых приняла сеть четвертого поколения. Это сравнимо с количеством данных полученных во время наблюдений мощного электронного телескопа, настроенного на поиск планеты Земля-2 в течение 9 месяцев.

Клиенты оператора в Самарской области успевали накрывать праздничные столы и поздравлять друзей. Начиная с 14.00 31 декабря, когда нагрузка на сеть начала усиливаться, до 00.00 самарские абоненты МегаФона прокачали почти 182 Тб. Из них на сеть 4G пришлось более 138 Тб, то есть 75% всего интернет-трафика. Пик активности абонентов зафиксирован с одиннадцати и до двенадцати часов вечера – в час наибольшей нагрузки суммарный трафик достиг 17 Тб. Эту солидную цифру можно сравнить с 5 миллионами фотографий, одновременно загруженных в Сеть.

«Новый год, когда нагрузка на сеть вырастает в разы, требует серьезной технической основы. Благодаря грамотно выстроенной мощной сети МегаФона в регионе, успешность соединений была зафиксирована выше норматива. Услуги связи были доступны нашим абонентам даже в тех местах, где собирались тысячи людей – например, на площади Куйбышева. Причем на этот раз праздничный интернет-трафик превысил «прошлогодний» в 2,5 раза, – рассказал директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Кроме того, новогодние праздники стали отличным поводом для поездок. В целом за первую половину января самарские клиенты оператора посетили 116 стран. Подавляющее большинство путешественников (88%) отправилось наблюдать красоты России. Также в ТОП-5 самых популярных государств вошли Италия, ОАЭ, Таиланд и Испания. А наиболее экзотическими направлениями стали Малайзия, Танзания, Маврикий, Бахрейн, Камбоджа, Оман, Гибралтар, Бруней, Афганистан и Каймановы острова.