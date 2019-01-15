2019-01-15T13:30:22+03:00
Происшествия

Самарца, который шантажировал Виктора Дробыша, уличили еще в разбое и краже

В столице 63 региона мужчина промышлял хищениями дорогих гаджетов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец уже был несколько раз судим, но все равно продолжает нарушать законСамарец уже был несколько раз судим, но все равно продолжает нарушать закон
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Жителя Самары, которого в декабре 2018 года уличили в шантаже и вымогательстве денег у продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской, подозревается в новых преступлениях.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в первых числах декабря прошлого года мужчина, находясь в квартире дома на проспекте Кирова, начал угрожать 44-летней хозяйке жилплощади ножом, а затем отобрал у нее сотовый телефон стоимостью 27 тысяч рублей. В квартиру он проник под предлогом съема жилья. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Еще один эпизод, в котором подозревают ранее неоднократно судимого 36-летнего самарца, произошел возле дома на улице Георгия Димитрова. На этот раз мужчина представился покупателем дорогого гаджета, стоимость которого продавец оценил в 105 тысяч рублей. Доверчивый хозяин техники дал ее «покупателю» для «проверки» и больше их не видел. К слову, вместе с гаджетом продавец лишился еще и своего паспорта.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-937-176-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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