2019-01-15T13:33:44+03:00
Спорт

Самарцам предлагают выиграть тонометр за фотографию на тему здорового образа жизни

Конкурс сайта samara.kp.ru продлится до 18 января
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Итоги мы подведем 21 январяИтоги мы подведем 21 января
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Жители Самарской области могут выиграть тонометр. «Комсомольская правда – Самара» проводит конкурс «Даешь ЗОЖ!». Чтобы выиграть приз, нужно сделать фотографию на тему «Мой здоровой образ жизни». Это может быть лыжная прогулка, утренняя пробежка, зарядка, которую делает вся ваша семья, полезный завтрак или что-то еще. Прикрепите фотографию на странице конкурса и напишите имя, фамилию и телефон. Работы также можно присылать на почту: olga.afanasyeva@phkp.ru.

Звоните друзьям и знакомым и просите голосовать за вас.

Конкурс продлится до 18 января. Итоги мы подведем 21 января.

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