Жители самарского «Южного города» получили доступ к умным технологиям ЖКХ от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-15T13:41:00+03:00

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«Ростелеком» установил индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов в самарском жилом комплексе «Южный город». Теперь поставщики услуг ЖКХ могут собирать данные для формирования счетов удаленно. Интеллектуальные счетчики холодного, горячего водоснабжения и электричества компания смонтировала на этапе строительства зданий. К началу этого года в зону охвата проекта вошли 2,5 тыс. домохозяйств микрорайона.

Встроенный в приборы учета радиомодуль отправляет показания через базовую станцию «Ростелекома» на специализированную веб-платформу. Такой способ передачи информации повышает точность выставления счетов. Платежные документы управляющая компания формирует в интернет-приложении. Все счетчики оборудованы аккумуляторными батареями со сроком службы около 10 лет.

- Вместе с управляющей компанией «ЮГ-Сервис» мы и в дальнейшем планируем внедрение в новостройках «Южного города» автоматизированной системы сбора показаний приборов учета коммунальных ресурсов, – рассказала заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова. – Умные счетчики − это удобно.

Новые дома кроме автоматизированной системы сбора показаний приборов учета оборудованы умными домофонами и видеонаблюдением. Жильцы могут открывать входную дверь с мобильного устройства, планшета и стационарного телефона, а также пользоваться видеовызовом.

Видеокамеры установлены на фасадах домов, на входах в подъезды и в лифтах. Жильцы получают доступ к видеопотоку и архиву записей с любых мобильных устройств и компьютеров, подключенных к интернету, им легко контролировать обстановку на придомовой территории.

Подключить услуги высокоскоростного интернета, телефонии и «Интерактивного ТВ» владельцы квартир могут в день заселения.