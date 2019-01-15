В самарской налоговой службе назначили и.о. руководителя

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-15T13:49:26+03:00

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Управлению налоговой службы по Самарской области назначили временного руководителя. Пока исполнять обязанности главы ведомства будет Ольга Крикова, которая является заместителем начальника УФНС по Самарской области. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Напомним, что предыдущий руководитель самарской налоговой службы Александр Вихров, который работал на этой должности с 2015 года, принял решение покинуть свой пост. Об этом стало известно в конце минувшей недели.

Ольга Крикова трудится в налоговых органах Самарской области с 1994 года, а должность зама руководителя УФНС по региону занимает с августа 2014 года. В ее обязанности входит координирование и контроль деятельности отделов безопасности, кадров, информационной безопасности, финансового отдела, аналитического отдела, а также инспекций налоговой по Советскому и Октябрьскому району Самары и межрайонных инспекций налоговой № 7 и 16.