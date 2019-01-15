2019-01-15T13:51:59+03:00
Спорт

В Норильске рейс с игроками МФК «Динамо Самара» задержали на сутки из-за плохих метеоусловий

В самом северном городе мира было около -20, метель и сильный ветер – до 21 метра в секунду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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Игроки мини-футбольного «Динамо Самара» не смогли улететь из Норильска после матча Суперлиги против «Норильского никеля». Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву, задержали на сутки. Причина – плохие метеоусловия. В самом северном городе мира в понедельник, 14 января, когда «Динамо» должно было улететь, было около 20 градусов мороза, а также метель и сильный ветер – до 21 метра в секунду. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Сейчас «Динамо» уже в Москве.

Напомним, «Динамо Самара» базируется в столице, однако свои матчи проводит в Самаре – в «МТЛ Арене».

Две выездных игры против «Норильского никеля» завершились поражениями – 0:5 и 4:7.

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