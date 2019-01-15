Из Самары запустили прямые авиарейсы до Омска

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-15T14:12:11+03:00

Самолет до Омска будет летать из Курумоча один раз в неделю

Изменить размер текста: A A

Самарский аэропорт Курумоч начнет обслуживать новое межрегиональное направление Самара - Омск. Перевозку пассажиров по этому маршруту открыла авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Пассажиров будут переправлять в Омск на самолетах Bombardier CRJ-200. Из Самары суда будут вылетать по четвергам в 17:30, а из Омска — каждый вторник в 5:20. Отметим, что ранее между Самарой и Омском прямые авиарейсы не выполнялись. По мнению исполнительского директора аэропорта Курумоч Михаила Бермана, прямое авиасообщение между двумя этими городами даст дополнительный импульс для развития их экономических связей.