2019-01-15T14:12:11+03:00
Общество

Из Самары запустили прямые авиарейсы до Омска

Самолет до Омска будет летать из Курумоча один раз в неделю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: аэропорт КурумочФото: аэропорт Курумоч
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Самарский аэропорт Курумоч начнет обслуживать новое межрегиональное направление Самара - Омск. Перевозку пассажиров по этому маршруту открыла авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Об этом сообщает пресс-служба самарского аэровокзала.

Пассажиров будут переправлять в Омск на самолетах Bombardier CRJ-200. Из Самары суда будут вылетать по четвергам в 17:30, а из Омска — каждый вторник в 5:20. Отметим, что ранее между Самарой и Омском прямые авиарейсы не выполнялись. По мнению исполнительского директора аэропорта Курумоч Михаила Бермана, прямое авиасообщение между двумя этими городами даст дополнительный импульс для развития их экономических связей.

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