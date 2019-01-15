Ремонт теплосети на Ново-Вокзальной завершен: в дома самарцев начали возвращать тепло

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-15T15:08:29+03:00

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Специалисты Предприятия тепловых сетей завершили ремонтные работы на месте повреждения трубопровода диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной, сообщает пресс-служба компании.

Теплоэнергетики демонтировали изношенный участок трубы и заменили его на новый. В настоящее время сварочные работы уже завершены.

- Сотрудники ПТС провели заполнение участка трубы, где велись ремонтные работы, и приступили к включению потребителей, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Напомним, из-за данного происшествия жителей домов на улицах XXII Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной и Вольской переводили на резервную схему подачи тепла. Работы планировалось завершить сегодня вечером, но теплоэнергетики справились с ремонтом намного раньше.