Ремонт теплосети на Ново-Вокзальной завершен: в дома самарцев начали возвращать тепло
Специалисты Предприятия тепловых сетей завершили ремонтные работы на месте повреждения трубопровода диаметром 500 мм на улице Ново-Вокзальной, сообщает пресс-служба компании.
Теплоэнергетики демонтировали изношенный участок трубы и заменили его на новый. В настоящее время сварочные работы уже завершены.
- Сотрудники ПТС провели заполнение участка трубы, где велись ремонтные работы, и приступили к включению потребителей, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Напомним, из-за данного происшествия жителей домов на улицах XXII Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной и Вольской переводили на резервную схему подачи тепла. Работы планировалось завершить сегодня вечером, но теплоэнергетики справились с ремонтом намного раньше.