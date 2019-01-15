В Тольятти автоледи на «Мерседесе» сбила подростка на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-15T14:42:59+03:00

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В понедельник, 14 января, около 16:00 на улице 40 лет Победы в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 34-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Мерседес Е200», в районе дома № 35 на улице 40 лет Победы сбила 17-летнего парня. Подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося молодой человек получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.