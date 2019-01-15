Власти Самары прокомментировали завышение ремонта площади Куйбышева на 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-15T14:47:45+03:00

В мэрии уверяют – потратить больше денег пришлось, потому что изменились требования к параметрам площади перед ЧМ

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В городской администрации прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг площади Куйбышева. Ранее Счетная палата Самарской области сообщила о выявленных нарушениях при капитальном ремонте площади. В частности, департамент городского хозяйства и экологии проводил работы без экспертного заключения сметы и по необоснованно высоким ценам. Стоимость отдельных элементов благоустройства завысили на 1,33 млн рублей, а замена газона обошлась в 4,95 млн рублей.

По сообщению самарских властей, на площадь Куйбышева потратили больше, потому что изменились требования к параметрам площади перед ЧМ-2018. Из-за этого изменился и муниципальный контракт.

- Нововведения коснулись, в частности, изменения толщины асфальтобетонного покрытия, ремонта газонов, ограждения скверов, опор системы наружного освещения и т.д. При этом возникла необходимость в проведении дополнительных видов работ, в том числе, разлив битумной эмульсии для обеспечения адгезии укладываемых асфальтобетонных слоев, устройство дренирующей прослойки при восстановлении основания тротуаров с плиточным покрытием, замена газона с вывозом грунта и приобретением нового грунта, замена существующих зеленых насаждений и т.д, - говорится в сообщении горадминистрации.

При этом власти уверяют – достоверность дополнительной сметной документации подтвердили в Центре по ценообразованию в строительстве, а допработы помогли подготовиться к чемпионату мира.

У Счетной палаты нашлись вопросы и в отношении реконструкции Струковского сада и ремонта набережной около «Ладьи». В мэрии комментируют – они требуют у подрядной организации, которая ремонтировала Струковский парк, вернуть деньги и выплатить неустойку.

- Выявленные недостатки и замечания по реконструкции 4-й очереди набережной реки Волга устранены подрядной организацией. Решение о начале работ на объекте параллельно с оформлением всех необходимых документов было принято в условиях необходимости завершения всех строительно-монтажных работ до начала мундиаля. Сейчас получено заключение Государственной инспекции строительного надзора Самарской области, объект введен в эксплуатацию на основании разрешения министерства строительства Самарской области, - сообщили в мэрии.