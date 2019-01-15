2019-01-15T15:16:20+03:00
Общество

В Самаре стартует очередной этап распределения мест в детсады

Родителей просят проверить данные в заявках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Распределение свободных мест в детских садах стартует 16 январяРаспределение свободных мест в детских садах стартует 16 январяФото: Мария ЛЕНЦ
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В среду, 16 января, в Самаре стартует очередной этап распределения мест в детских садах, сообщает пресс-служба городской администраций.

В связи с этим департамент образования Самары советует родителям малышей перепроверить все указанные ранее данные в автоматизированной системе управления региональной системой образования. В случае обнаружения неточностей нужно будет обратиться в МФЦ и внести необходимые изменения.

Отметим, что информация о свободных местах по состоянию на 14 января размещена на странице департамента образования на сайте администрации Самары. Распределение мест будет проводиться в автоматизированном порядке. О предоставлении места в детсадах родителям будут сообщать сами сотрудники дошкольных учреждений. Также родители смогут самостоятельно узнать результаты распределения на сайте es.asurso.ru. Свое согласие на предоставленное место родители должны будут выразить письменно в течение 10 дней и направить в детский сад. В случае отказа от места им нужно будет обратиться в МФЦ.

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