Литературный критик Галина Юзефович расскажет тольяттинцам о книжных списках

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-15T15:24:40+03:00

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Жителей Тольятти приглашают на лекцию Галины Юзефович, которая пройдет при поддержке "Тольяттиазот" в одноименном дворце культуры. Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта "Химия слова". Известный литературный критик Галина Юзефович расскажет, как можно пользоваться найденными в интернете списками книг.

- Книжные списки есть в любой социальной сети в страшных количествах. «10 главных книг о любви» и «5 романов, которые нужно прочесть прежде, чем тебе исполнится 16» и прочее. Многие начинают такие списки репостить или даже что-то покупать или скачивать, а потом удивляются, что все это полная ерунда, - объясняют организаторы.

Жители города узнают на этой лекции, как пользоваться списками рекомендации и превратить найденный в интернете список в собственную навигационную карту в сфере чтения и не разочароваться.

Гостей ждут 25 января, в 19.00 в ДК "Тольятти".