2019-01-15T16:43:52+03:00
Происшествия

Ненадолго оставили одну: подробности гибели 6-летней девочки при пожаре в частном доме в Черновке

Родители решили не будить малышку из-за короткой поездки в Отрадный
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девочка спала, когда в доме начался пожарДевочка спала, когда в доме начался пожар
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Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел утром в понедельник, 14 января, в селе Черновка Кинель-Черкасского района.

Напомним, там на улице Крестьянской сгорел частный дом. К сожалению, на пожаре погибла 6-летняя девочка. Ей пытались оказать первую помощь, но это не помогло. По словам местных жителей, в то утро малышка осталась дома одна. Ее отец повез мать на работу в Отрадный. Родители решили не будить дочь. Думали, успеют вернуться к моменту ее пробуждения.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь сильно повредил дом. По словам очевидцев, все жилище сейчас находится в ужасном состоянии, но комната девочки вообще не тронута. По предварительным данным, огонь в доме начался с кухни.

- Говорят, что там котел то ли замкнуло, то ли он взорвался. При этом за два дня до пожара приезжали с проверкой газовщики. Они даже вроде были в нетрезвом состоянии. У нас все село гудит, почему никто не заметил, что с котлом что-то не то? - пишут жители Черновки в паблике «ЧП Самарская область».

В настоящее время в СУ СК по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины гибели ребенка.

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