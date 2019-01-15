В Самаре на Ново-Садовой «десятку» зажало между трамваем и сугробом

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-15T16:08:25+03:00

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Днем во вторник, 15 января, в Самаре на улице Ново-Садовой произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на участке между улицами Ново-Вокзальной и Аминева столкнулись трамвай № 22 и ВАЗ-2110. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, водитель легковушки выезжал со двора и не заметил трамвай. После удара машину зажало между вагоном и сугробом. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали два человека: водитель «десятки» и его пассажир.

- Пассажир один в крови весь был, но вышел сам... Его скорая увезла. Водителя зажало, еле вытащили. Жив, но без сознания, его тоже увезли на скорой. Третий пассажир вроде не пострадал, - поделились свидетели происшествия в группе «ДТП Самара».

Как утверждают очевидцы, водитель «десятки» не прогрел машину и поехал с замерзшими стеклами, поэтому он не увидел трамвай.

Из-за аварии движение трамваев было на некоторое время парализовано. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС. В настоящее время обстоятельства и подробности ДТП выясняются.