МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре, мокром снеге и метели

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-15T16:31:20+03:00

Жителям региона советуют воздержаться от поездок на личном авто, да и вообще не выходить из дома

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В Самарской области ухудшится погода. С 19 часов вторника, 15 января, до 19 часов среды, 16 января, в регионе ожидаются сильный ветер, мокрый снег, метель слабый гололед, а на дорогах возможны снежные заносы.

По данным Приволжского УГМС, ночью порывы ветра будут достигать 15-19 м/с, а днем 18-23 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -2...-7°С, днем -2...-7 °С; в Самаре ночью -3...-5 °С, днем -3...-5°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, да и вообще по возможности отказаться от поездок на личном авто. Также сотрудники оперативного ведомства советуют самарцам не ходить вблизи деревьев и не ставить рядом с ними машины. Не лишним будет пересидеть непогоду дома.

Отметим, что синоптики прогнозируют буйство стихии и в ночь на четверг, 17 января. Тогда ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с.