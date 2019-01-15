В Самаре умер первый президент легендарного ГМК-62

СЕГОДНЯ 16:54 2019-01-15T16:54:11+03:00

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Во вторник, 15 января, скончался Вячеслав Климов - первый президент легендарного молодежного движения, известного самарцам как ГМК-62. Ему было 82 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Помимо активной деятельности в молодежном движении, Вячеслав Климов отметился своей работой на должности заместителя главного архитектора Самары. На этом посту он трудился в течение многих лет.

Прощание с Вячеславом Климовым состоится в четверг, 17 января, в доме архитектора на улице Чапаевской, 210. Мероприятие пройдет с 11 до 13 часов.