2019-01-15T17:19:28+03:00
Общество

Слишком много сероводорода! В СВГК объяснили, почему увеличилось количество жалоб на запах газа в квартирах

Всему виной юго-восточный газ, в котором слишком много соединений, отвечающих за резкий запах
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В домах самарцев газом пахнет из-за сероводородаВ домах самарцев газом пахнет из-за сероводорода
Изменить размер текста:

Газовики поспешили успокоить жителей Самары, которые в последнее время стали часто жаловаться на то, что в квартирах при работающих конфорках и колонках слишком сильно пахнет газом.

- Количество жалоб в сутки выросло в разы, а причина этому - поступление большого количества насыщенного сероводородом газа с юго-восточного направления. Он дает сильный запах даже при микроутечках из домовых систем, а также в ничтожных объемах газа, который остается при горении газа в приборазх, - отметили в СВГК.

При этом газовики благодарят горожан за бдительность, так как такие сообщения позволяют предотвратить ЧП.

Напоминаем что при запахе газа в жилом помещении необходимо:

•немедленно прекратить пользование газовыми приборами,

•перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них,

•открыть окна или форточки для проветривания,

•из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 для сотовой связи,

•не зажигать огня, не пользоваться электроприборами (в т.ч. электроосвещением и электрозвонком).

Недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику.

Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре умер первый президент легендарного ГМК-62
МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре, мокром снеге и метели
В Самаре на Ново-Садовой «десятку» зажало между трамваем и сугробом
Ненадолго оставили одну: подробности гибели 6-летней девочки при пожаре в частном доме в Черновке
Литературный критик Галина Юзефович расскажет тольяттинцам о книжных списках
В Самаре стартует очередной этап распределения мест в детсады
Власти Самары прокомментировали завышение ремонта площади Куйбышева на 6 млн рублей
В Тольятти автоледи на «Мерседесе» сбила подростка на «зебре»
Ремонт теплосети на Ново-Вокзальной завершен: в дома самарцев начали возвращать тепло
Из Самары запустили прямые авиарейсы до Омска
В Норильске рейс с игроками МФК «Динамо Самара» задержали на сутки из-за плохих метеоусловий
В самарской налоговой службе назначили и.о. руководителя
Жители самарского «Южного города» получили доступ к умным технологиям ЖКХ от «Ростелекома»
Самарцам предлагают выиграть тонометр за фотографию на тему здорового образа жизни
Самарца, который шантажировал Виктора Дробыша, уличили еще в разбое и краже
Абоненты МегаФона провели новогодние праздники в модном тренде и побывали в Камбодже
Сызранская автомобилистка оплатила штраф в 30 тысяч рублей только после ареста ее телефона
В Самаре женщина выпала из окна и погибла в машине скорой помощи
Виртуальная экскурсия по Самаре пополнилась несколькими достопримечательностями
Стало известно, когда вновь заработает колесо обозрения в парке Гагарина
В Самаре гипермаркет «Ашан» хочет добиться «развода» с самарским ТЦ «Московский» через суд
Вернуть тепло в дома жителей Самары обещают до 21:00
В Тольятти накрыли подпольную лабораторию с 9 кг наркотиков
На «КиВиНе -2019» в Сочи выступают восемь самарских команд