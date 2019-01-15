Слишком много сероводорода! В СВГК объяснили, почему увеличилось количество жалоб на запах газа в квартирах

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-15T17:19:28+03:00

Всему виной юго-восточный газ, в котором слишком много соединений, отвечающих за резкий запах

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Газовики поспешили успокоить жителей Самары, которые в последнее время стали часто жаловаться на то, что в квартирах при работающих конфорках и колонках слишком сильно пахнет газом.

- Количество жалоб в сутки выросло в разы, а причина этому - поступление большого количества насыщенного сероводородом газа с юго-восточного направления. Он дает сильный запах даже при микроутечках из домовых систем, а также в ничтожных объемах газа, который остается при горении газа в приборазх, - отметили в СВГК.

При этом газовики благодарят горожан за бдительность, так как такие сообщения позволяют предотвратить ЧП.

Напоминаем что при запахе газа в жилом помещении необходимо:

•немедленно прекратить пользование газовыми приборами,

•перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них,

•открыть окна или форточки для проветривания,

•из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 для сотовой связи,

•не зажигать огня, не пользоваться электроприборами (в т.ч. электроосвещением и электрозвонком).

Недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику.

Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений.